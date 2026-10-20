24-летний семейчанин нарвался на полицию из-за выходки у ресторана (видео)
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24-летнего жителя Семея привлекли к административной ответственности за ночной салют возле одного из ресторанов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 17 октября около 23:36 возле одного из ресторанов на проспекте Шакарима в Семее мужчина запустил фейерверк, нарушив покой жителей.
Из-за шума пиротехники в полицию поступили обращения граждан.
Полицейские установили 24-летнего местного жителя, который использовал пиротехнические изделия в общественном месте, не предназначенном для их запуска. Мужчина привлечен к административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445315-24-letniy-semeychanin-narvalsya-na-policiyu-iz-za-vyhodki-u-restorana-video/
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