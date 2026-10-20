Продал землю и сделал хостелы из подвалов: председателя ПКСК отправили за решетку в Алматы
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В Алматы вынесли приговор по делу о незаконной продаже земель жителей микрорайона Аксай-1А. Председателя ПКСК "Школьник" лишили свободы на 5 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
История дела
В ноябре 2025 года в прокуратуре сообщили, что председателя ПКСК "Школьник" подозревают в том, что в 2014 году он незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам. Речь шла о микрорайоне Аксай-1А.
"Общая стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК", - сообщалось тогда.
Наряду с этим были выявлены другие нарушения: незаконные подвальные хостелы, антисанитария, самовольные подключения к коммунальным сетям. Вскоре была прекращена деятельность 10 хостелов.
Приговор
Сегодня в прокуратуре сообщили, что председателем ПКСК незаконно реализовывались земельные участки, находившиеся в общей долевой собственности жителей. Экс-председатель ПКСК "Школьник" был признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
"В результате принятых прокуратурой мер защищены права более 15 тысяч жителей Аксай-1А, очаг социальной напряжённости ликвидирован", - заявили прокуроры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445285-zemlyu-prodali-podvaly-prevratili-v-hostely-glavu-krupnogo-pksk-otpravili-za-reshetku-v-almaty/
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