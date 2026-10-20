43 тыс. человек и 17 регионов Казахстана: АФМ и КНБ накрыли масштабную схему
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена масштабная схема обмана при выдаче микрокредитов в 17 регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, микрокредиты выдавала МФО "Экспресс Займ".
"По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.
Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее", - отметили в ведомстве..
В результате, по данным АФМ, заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно.
Всего заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. гражданами по всему Казахстану.
В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445267-43-tys-chelovek-i-18-regionov-kazahstana-afm-i-knb-nakryli-masshtabnuyu-shemu/
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