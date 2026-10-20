43 тыс. человек и 17 регионов Казахстана: АФМ и КНБ накрыли масштабную схему

Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена масштабная схема обмана при выдаче микрокредитов в 17 регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, микрокредиты выдавала МФО "Экспресс Займ".

"По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.

Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от нее", - отметили в ведомстве..

В результате, по данным АФМ, заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно.

Всего заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. гражданами по всему Казахстану.

В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

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