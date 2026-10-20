Надругался над падчерицами и заразил ВИЧ: павлодарец получил пожизненный срок
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В Павлодаре мужчина получил пожизненный срок по делу о надругательстве над несовершеннолетними падчерицами и заражении их ВИЧ, передает irbistv.kz.
По версии следствия, павлодарец в 2018 году начал сожительствовать с женщиной, у которой есть две дочери. Обе девочки страдают умственной отсталостью.
В декабре 2025 года мать отлучилась и оставила детей под присмотром отчима. Тот стал пить алкоголь, а спустя пару часов полез к 10-летней падчерице. Через час надругался еще и над старшей, которой было 11 лет.
Позже выяснилось, что мужчина болен ВИЧ и половым путем он заразил потерпевших. Сегодня ему вынесли приговор.
"По совокупности преступлений окончательно назначить пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбытие наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - огласила приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Ныгыбаева.
Уголовное дело рассмотрели по двум статьям и по обеим суд назначил пожизненное заключение. Приговор не вступил в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445228-nadrugalsya-nad-padchericami-i-zarazil-vich-pavlodarec-poluchil-pozhiznennyy-srok/
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