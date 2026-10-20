Число ДТП с автобусами увеличилось в Казахстане: десятки перевозчиков лишились лицензии

В Казахстане выявили грубые нарушения в сфере пассажирских перевозок после проверки Главной транспортной прокуратуры - лицензии 36 перевозчиков аннулированы, передает NUR.KZ.

На сайте Главной транспортной прокуратуры привели статистику по ДТП с участием автобусов - с начала года их произошло 644. Это на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в результате происшествий погибли 24 человека, 955 получили травмы.

В связи с этим органы транспортной прокуратуры провели анализ, который показал грубые нарушения законодательства при лицензировании и осуществлении пассажирских перевозок.

"Установлено, что обязательные требования безопасности по наличию ремонтно-производственных баз, тахографов, медицинских работников и технических специалистов зачастую соблюдаются формально.

В качестве ремонтных баз заявляются объекты, не приспособленные для обслуживания транспорта, одни и те же специалисты одновременно числятся у нескольких перевозчиков, а также представляются страховые полисы с истекшими сроками действия", - отметили в прокуратуре.

Сообщается, что в общей сложности подобные факты зафиксированы у 448 перевозчиков.

Указанные обстоятельства в прокуратуре считают недостатками как при выдаче лицензий, так и при осуществлении последующего государственного контроля.

"Уполномоченными органами не обеспечивается своевременное выявление и отстранение от перевозок субъектов, не соответствующих квалификационным требованиям.

В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора 124 перевозчика привлечены к административной ответственности, у 36 прекращено действие лицензий. По остальным работа продолжается", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что виновные должностные лица привлечены как к административной, так и дисциплинарной ответственности.

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