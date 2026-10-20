Казахстанца задержали в Южной Корее: его подозревают в нескольких правонарушениях

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили об оказании помощи гражданину страны, который оказался задержан в Южной Корее, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы МИД РК, гражданина Казахстана задержала полиция в городе Ичхон.

"Ему вменяется ряд правонарушений, включая повреждение чужого имущества, несоблюдение миграционного режима и нарушение правил эксплуатации автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что казахстанские дипломаты оказывают задержанному консульско-правовую поддержку и держат вопрос на контроле.

Издание Ак Жайык уточняет, что информация об инциденте, который произошел вечером 29 июля, появилась в южнокорейских СМИ. По версии местной полиции, 21-летний казахстанец вместе с 25-летним соотечественником преследовали легковой автомобиль, в котором находились водитель и пассажир.

Затем они якобы перекрыли ему дорогу и стали угрожать находившимся внутри людям. Один из мужчин пинал переднюю часть машины. Происходящее зафиксировал видеорегистратор.

Отмечается, что изначально установить подозреваемых не удалось из-за темноты. Но после общественного резонанса 21 сентября полиция возобновила активное расследование. Эксперты криминалистической службы смогли восстановить часть номера машины на записи видеорегистратора. Затем полицейские проанализировали социальные сети и установили личность одного из подозреваемых.

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