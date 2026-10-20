"Братва жениха" осталась без автомобилей после свадьбы в Атырау (видео)

"Братву жениха" привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 16 октября в дневное время в Атырау вблизи мечети водители, участвовавшие в свадебном кортеже, грубо нарушили правила дорожного движения.

В ходе проверки установлено, что водители 2004, 2006 и 2008 годов рождения выезжали на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Водитель автомобиля Toyota Camry совершил опасный маневр. Нарушения ПДД также допустили водители Lada Granta и двух автомобилей Lada Priora.

В частности, зафиксированы нарушения правил маневрирования, непристегивание ремнями безопасности, использование мобильного телефона во время управления автомобилем, а также несоответствие транспортных средств техническим требованиям.

Кроме того, установлено, что один из водителей Lada Priora не имел права управления транспортным средством. К административной ответственности также привлечен владелец автомобиля, передавший ему управление.

Три автомобиля нарушителей водворены на специализированную стоянку.

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