"Братва жениха" осталась без автомобилей после свадьбы в Атырау (видео)
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"Братву жениха" привлекли к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 16 октября в дневное время в Атырау вблизи мечети водители, участвовавшие в свадебном кортеже, грубо нарушили правила дорожного движения.
В ходе проверки установлено, что водители 2004, 2006 и 2008 годов рождения выезжали на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Водитель автомобиля Toyota Camry совершил опасный маневр. Нарушения ПДД также допустили водители Lada Granta и двух автомобилей Lada Priora.
В частности, зафиксированы нарушения правил маневрирования, непристегивание ремнями безопасности, использование мобильного телефона во время управления автомобилем, а также несоответствие транспортных средств техническим требованиям.
Кроме того, установлено, что один из водителей Lada Priora не имел права управления транспортным средством. К административной ответственности также привлечен владелец автомобиля, передавший ему управление.
Три автомобиля нарушителей водворены на специализированную стоянку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445192-bratva-zheniha-ostalas-bez-avtomobiley-posle-svadby-v-atyrau-video/
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