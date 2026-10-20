"Вынесли из дома экс-акима кучу денег - 45 млн тенге": полиция ответила насчет ориентировки

В Сети распространили ориентировку на подозреваемых в краже в доме якобы бывшего акима города в Акмолинской области. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Kozachkov offside, ориентировку прислали из Акмолинской области - там в городе Акколе пару месяцев назад обокрали дом якобы бывшего местного акима, длительное время занимавшего этот пост.

"Воры проникли в помещение через окно, после чего утащили у экс-чиновника кучу денег - судя по документу, порядка 45 миллионов тенге (11 млн тенге, 27 тыс. долларов США и 40 тыс. евро - прим. ред.).

Полиция быстро установила подозреваемых, после чего их начали искать по всей стране. Может, уже нашли", - отмечается в посте.

В ДП Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту кражи денежных средств у жителя Акколя проводится досудебное расследование.

"По предварительным данным, 28 августа текущего года неизвестные проникли в дом потерпевшего и похитили крупную сумму денежных средств.

В результате принятых мер сотрудниками полиции установлена причастность четверых подозреваемых, двое из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание остальных подозреваемых", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Информацию о сумме, указанной в ориентировке, а также личности потерпевшего в ДП Акмолинской области не подтвердили, но и не опровергли.

В ведомстве добавили, что иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

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