Полиция проверила три вуза Алматы после сообщения о минировании зданий. Правоохранители сообщили, что информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Qumash опубликовал видео, которое сняли возле здания университета UIB, на пересечении проспектов Абая и Назарбаева.

На видео можно заметить, что здание огородили лентой, а студенты находятся на улице.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, поступило сообщение о возможном минировании трех высших учебных заведений, расположенных в разных районах города.

"В рамках первичных мер реагирования на указанные объекты были направлены экстренные службы. Проведены комплексные обследования зданий и прилегающих территорий с соблюдением необходимых мер безопасности", - заявили в полиции.

По результатам проверок информация о минировании не подтвердилась. Опасных предметов не обнаружено, заявили в полиции.

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