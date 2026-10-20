Казахстанка жила в постоянном страхе и плохо спала из-за настойчивого ухажера

В Алматинской области мужчину осудили за сталкинг - незаконное преследование женщины, которая не хотела с ним общаться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС.

Согласно материалам дела, мужчина продолжительное время беспокоил женщину, несмотря на ее нежелание поддерживать с ним связь. Он не хотел ее отпускать и продолжал отправлять ей сообщения через WhatsApp, также пытался добиться общения против ее воли.

В суде потерпевшая рассказала, что из-за систематического преследования постоянно испытывала страх, плохо спала и была вынуждена менять привычный образ жизни.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия по ст.115-1 УК РК, предусматривающей ответственность за сталкинг.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате мужчину приговорили к 100 часам общественных работ. Кроме того, суд запретил ему приближаться к потерпевшей.

За исполнением наказания и поведением осужденного будет следить служба пробации. Ему необходимо встать на учет в уполномоченном органе в установленный срок, а при отсутствии постоянной работы или учебы - зарегистрироваться в местном органе по вопросам занятости в течение месяца.

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