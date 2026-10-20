Мужчина и женщина ходили вместе для конспирации, но все равно попались в Караганде
Опубликовано:
В Караганде задержали мужчину и женщину, подозреваемых в серии краж велосипедов, которые для конспирации ходили вместе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудники Юго-Восточного отдела полиции раскрыли серию краж велосипедов. В течение пяти дней пострадали трое горожан, а общий ущерб превысил 300 тысяч тенге.
После поступления заявлений от потерпевших стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате задержали местных жителей в возрасте 33 и 29 лет.
"Как установили полицейские, мужчина и женщина передвигались вместе, рассчитывая, что пара с велосипедом не вызовет подозрений у прохожих и не привлечет внимания полиции", - рассказали в ведомстве.
В отношении задержанных начато досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют их возможную причастность к другим аналогичным эпизодам, совершенным на территории города.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2445054-muzhchina-i-zhenshchina-hodili-vmeste-dlya-konspiracii-no-vse-ravno-popalis-v-karagande/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах