Мужчина и женщина ходили вместе для конспирации, но все равно попались в Караганде

В Караганде задержали мужчину и женщину, подозреваемых в серии краж велосипедов, которые для конспирации ходили вместе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, сотрудники Юго-Восточного отдела полиции раскрыли серию краж велосипедов. В течение пяти дней пострадали трое горожан, а общий ущерб превысил 300 тысяч тенге.

После поступления заявлений от потерпевших стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате задержали местных жителей в возрасте 33 и 29 лет.

"Как установили полицейские, мужчина и женщина передвигались вместе, рассчитывая, что пара с велосипедом не вызовет подозрений у прохожих и не привлечет внимания полиции", - рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных начато досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют их возможную причастность к другим аналогичным эпизодам, совершенным на территории города.

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