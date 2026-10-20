Поездка обернулась для 46-летней женщины серьезными последствиями в Астане

Жительницу Астаны, севшую за руль в состоянии алкогольного опьянения, лишили водительских прав на семь лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Астане полицейские остановили Hyundai, за рулем которого находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. Машина двигалась по проспекту Жумабаева в сторону улицы Кошкарбаева.

"При проверке документов от 46-летней женщины-водителя исходил резкий запах алкоголя. В связи с этим ее доставили на медицинское освидетельствование. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у водителя было установлено алкогольное опьянение легкой степени", - говорится в сообщении.

По постановлению суда женщина лишена права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергнута административному аресту на 15 суток.

"Полиция предупреждает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения создает угрозу жизни и безопасности всех участников дорожного движения. Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.

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