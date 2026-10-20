Казахстанцы покупали несуществующие билеты на концерт через Threads: дерзкую схему раскрыли в Астане

Полиция Астаны раскрыла схему мошенничества с продажей несуществующих билетов на концерт через соцсеть Threads. Задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает ведомственный сайт МВД, в Астане сотрудники полиции установили 20-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при продаже билетов на концерт через социальную сеть Threads.

По предварительным данным, молодой человек размещал в социальной сети объявления о продаже билетов на концерт.

"После обращения граждан и перевода ими денежных средств в качестве оплаты деньги поступали на банковский счет, принадлежащий его знакомому. При этом оплаченные билеты потерпевшим не предоставлялись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого изъяли вещественные доказательства, в том числе телефон, который, по предварительным данным, использовался для размещения объявлений и ведения переписки с гражданами", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сумма причиненного ущерба, а также возможные потерпевшие.

"Перед переводом денежных средств рекомендуется проверять достоверность объявления и данные продавца, поскольку привлекательное предложение в интернете не всегда гарантирует получение оплаченного товара или услуги", - предупредили в полиции.

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