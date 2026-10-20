Три профессиональных фотоаппарата украли из мечети в Астане

В Астане из здания мечети украли три профессиональных фотоаппарата. Подозреваемый был задержан - им оказался 29-летний житель города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщает Департамент полиции Астаны, полицейские установили и задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже трех фотоаппаратов Canon 6D.

"По предварительным данным, мужчина беспрепятственно зашел в мечеть, после чего прошел в подсобное помещение и, обнаружив в одной из комнат фототехнику, тайно похитил ее.

Впоследствии похищенные фотоаппараты мужчина продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Личность подозреваемого установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказали в полиции.

Подозреваемый был задержан на территории одного из районов столицы.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Свободный доступ в помещение не означает свободного доступа к чужому имуществу. За незаконное завладение чужими вещами предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством", - напомнили в ДП.

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