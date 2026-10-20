Три профессиональных фотоаппарата украли из мечети в Астане
Опубликовано:
В Астане из здания мечети украли три профессиональных фотоаппарата. Подозреваемый был задержан - им оказался 29-летний житель города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Как сообщает Департамент полиции Астаны, полицейские установили и задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже трех фотоаппаратов Canon 6D.
"По предварительным данным, мужчина беспрепятственно зашел в мечеть, после чего прошел в подсобное помещение и, обнаружив в одной из комнат фототехнику, тайно похитил ее.
Впоследствии похищенные фотоаппараты мужчина продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Личность подозреваемого установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - рассказали в полиции.
Подозреваемый был задержан на территории одного из районов столицы.
В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
"Свободный доступ в помещение не означает свободного доступа к чужому имуществу. За незаконное завладение чужими вещами предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством", - напомнили в ДП.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2444961-tri-professionalnyh-fotoapparata-ukrali-iz-mecheti-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах