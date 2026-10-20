Полиция, КНБ и бойцы спецназа провели обыски и задержания в Мангистау (видео)

В Мангистауской области силовые структуры провели обыски и задержания, изъято 232,97 гр. марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, сотрудники ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ и бойцами специальных подразделений "Арлан" и "Бүркіт" пресекли два факта незаконного оборота наркотических средств.

Так, в Мунайлинском районе полицейские при участии служебной собаки по кличке Кира остановили автомобиль BMW, в котором находились двое мужчин.

В ходе личного обыска у одного из них обнаружен и изъят сверток с марихуаной массой 34,6 гр.

Водитель автомобиля по решению суда лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

У второго мужчины согласно заключению медицинского освидетельствования установлено состояние наркотического опьянения. Он привлечен к ответственности по ст.440-1 КоАП РК.

В тот же день в Жанаозене сотрудники полиции провели обыск в одном из частных домов.

В гараже и хозяйственных помещениях обнаружены и изъяты многочисленные свертки и пакеты с марихуаной общей массой 198,37 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.296 УК РК.

Таким образом, в результате двух оперативных мероприятий полицейскими изъято 232,97 гр. марихуаны.

По обоим фактам продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных причастных лиц.

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