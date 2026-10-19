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      Самат Каримов
      Выпускающий редактор

      Подросток лишился глаза после избиения в школьной раздевалке: в Таразе вынесли приговор

      Опубликовано:

      подросток остался без глаза после избиения
      Мальчику накладывают повязку. Кадр из видео: телеканал KTK

      В Таразе к семи годам лишения свободы приговорили подростка, который в школьной раздевалке избил 10-классника, после чего последний лишился глаза, сообщает сайт телеканала КТК.

      По данным телеканала, в Жамбылской области поставили точку в громком деле о драке в школьной раздевалке. Отмечается, что следствие и суд длились семь месяцев.

      Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области решил, что в результате полученного удара потерпевший получил тяжелую травму, что привело к полной потере зрения.

      Приговором суда подсудимый К. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. А пострадавший школьник перенес уже семь операций и сейчас зрение теряет второй глаз.

      Теперь у подростка, который мечтал стать врачом, депрессия. Этого, говорит мать юноши, она простить не может. Она считает: на сына напали несколько человек, значит, и судить должны всех.

      "Я, конечно, буду писать апелляцию, дальше буду просить, чтобы уже наказали всех. Да, всех участников, потому что это было групповое нападение. Это изначально мы говорили, это как бы всем известно. Поэтому я считаю, что остальные тоже должны быть наказаны", - сказала мама школьника Зухра Каримова.

      Осужденного подростка, который все это время находился под домашним арестом, из зала суда вывели в наручниках. Очевидцы рассказывают, что он плакал, но вину свою признал только частично.

      Источник: КТК

      Напомним, пострадал десятиклассник во время стычки с несколькими девятиклассниками на перемене. По словам пострадавшего, его позвали в мужскую раздевалку на разговор, который закончился избиением и вытекшим глазом. Он до сих пор не знает, чем его ударили.

      "У нас закончился второй урок, и мы шли на следующий. Впереди шел девятиклассник, который толкнул в плечо. В раздевалке они стали сразу бить меня. Когда я упал, уже с глазом что-то было. Чем был удар, я не видел", - сказал подросток.

      Выбитый глаз мальчика собирали буквально по кусочкам. По словам матери, медики все как один твердят: удар был очень жестким, а последствия уже необратимы.

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      Подросток лишился глаза после избиения в школьной раздевалке: в Таразе вынесли приговор

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