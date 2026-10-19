Директора колледжа оштрафовали в Жамбылской области за неустранение выявленных нарушений, ему придется выплатить 64 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Жуалынский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора колледжа по факту невыполнения законных предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора (ч.3 ст.462 КоАП).

В марте 2026 года проверочная комиссия Жамбылской области провела проверку расходования бюджетных средств колледжа в Жуалынском районе. По ее итогам были выявлены нарушения - нескольким работникам были выплачены излишние заработные выплаты. Также выявлен факт излишнего расходования бюджетных средств при проведении капитального ремонта колледжа.

Комиссией было выдано предписание о необходимости устранить нарушения до сентября. Однако нарушения не были устранены полностью, в результате чего в отношении директора колледжа был составлен протокол.

Вина доказана протоколом, показаниями сторон и другими материалами дела.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Постановлением суда мужчина признан виновным по ч.3 ст.462 КоАП, ему назначен штраф в размере 64 тысячи тенге.

Постановление вступило в законную силу.

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