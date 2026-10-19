Свыше 100 фактов насилия над детьми выявили в спеццентре на востоке Казахстана

В области Абай во время проверок Центров оказания специальных социальных услуг выявлены факты насилия над детьми с особыми потребностями, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе проверки Центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных.

"Кроме того, выявлено бездействие отдельных работников учреждения, в присутствии которых совершались противоправные действия и которые не приняли мер по их пресечению", - рассказали в прокуратуре области Абай.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по ч.3 ст.140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц).

В целях обеспечения безопасности воспитанников причастные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей и ограничены в контактах с воспитанниками.

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