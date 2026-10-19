Житель Актау хотел узнать, почему у него в кафе забрали закуску, и получил удар ножом в пах

В Актау на скамье подсудимых оказался мужчина по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ему назначили 6 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, в Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ст.106 ч.2 п.7 УК).

Судом установлено, что в ночь на 4 июля 2026 года подсудимый находился в кафе, расположенном в 12-м микрорайоне Актау, где употреблял спиртные напитки и без разрешения взял со стола потерпевшего закуску, разлил спиртное, после чего покинул заведение.

Когда потерпевший вышел на улицу, чтобы выяснить причину такого поведения, подсудимый из хулиганских побуждений нанес ему удар имевшимся при себе кухонным ножом в область паха, умышленно причинив тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину признал частично, попросил прощения у потерпевшего и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевший показал, что в настоящее время простил подсудимого, претензий к нему не имеет, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего и свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, видеозаписью и другими материалами дела.

Санкцией п.7 ч.2 ст.106 УК предусмотрено лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств признал наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих ответственность и наказание обстоятельств суд не установил.

Подсудимый признан виновным по ст.106 ч.2 п.7 УК с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных учреждениях средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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