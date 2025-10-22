МВД Казахстана провело задержания в трех регионах России (видео)

Правоохранители Казахстана и России задержали в трех регионах России подозреваемых в организации поставок и активации SIM-карт, использовавшихся мошенниками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Министерством внутренних дел продолжаются международные разработки транснациональных преступных групп с целью пресечения совершаемых ими противоправных действий в отношении граждан Казахстана.

"21 октября в ходе служебной командировки сотрудниками Департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Управлением киберполиции МВД Российской Федерации по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

В результате проведенной спецоперации у преступников изъято 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.

Как сообщается, в изъятых ноутбуках обнаружены "лог-файлы" с историей действий пользователей, содержащие сведения об активированных абонентских номерах казахстанских и иных операторов сотовой связи с начала 2023 года, которые в дальнейшем применялись для осуществления мошеннических звонков.

"На данный момент уже выявлено использование изъятых номеров в конкретных фактах. За противоправную деятельность задержано четыре гражданина Российской Федерации.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Совместные действия позволили пресечь канал поставки и деятельность транснациональной организованной группы, предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в мошеннические схемы и нанести ощутимый удар по международной киберпреступности", - добавил Аслан Ускембаев.

Напомним, ранее в сентябре сотрудники полиции Казахстана, Кыргызстана и России пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая организовывала поставку sim-боксов. Сообщалось о задержании в Бишкеке.

До этого прокуратура Туркестанской области сообщала о задержании при пересечении границы иностранца, подозреваемого в пособничестве интернет-мошенничеству преступной группы.

