Подросток пытался получить деньги через TikTok: его мать оштрафовали в области Абай

Мать подростка, пытавшегося через TikTok получить деньги, оштрафовали за ненадлежащее воспитание сына. Она пообещала уделять больше внимания детям, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении женщины о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына (ч.3 ст.127 КоАП РК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай.

Согласно материалам дела, 15-летний сын жительницы Аягоза через социальную сеть TikTok пытался обманным путем получить деньги от граждан. По данному факту возбудили уголовное дело, однако впоследствии его прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

"Следствие установило, что причиной противоправных действий подростка стало ненадлежащее исполнение матерью своих обязанностей по воспитанию ребенка", - отметили в суде.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину и пояснила, что воспитывает двоих несовершеннолетних детей, и пообещала впредь уделять должное внимание их воспитанию.

Постановлением суда женщину признали виновной. Суд, принимая во внимание характер правонарушения, личность правонарушительницы, ее материальное положение и признание вины, сократил размер административного штрафа на 30% - до 55 тысяч тенге.

Ранее в Сети появилась информация, что в Павлодаре школьник якобы схватил за шею классного руководителя - молодую учительницу. В полиции провели проверку по данному факту. Поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних. К ответственности привлекли его родителей.

На стадионе в Жаркенте мужчина дал покурить сигарету ребенку в возрасте около полутора-двух лет. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. Мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также за курение в общественном месте.

