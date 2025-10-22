Тайные арендодатели под прицелом: Минфин проводит проверки на рынке жилья
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса рассказал, что будет с теми, кто сейчас тайно сдает квартиры в аренду, передает корреспондент NUR.KZ.
"Всегда идет работа над выводом такого сектора на легальное поле. Здесь вопрос не только в налогообложении, но это и вопросы борьбы с преступностью. Вы знаете, если не ведется учет, непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки", - сказал Ержан Биржанов.
По его словам, чтобы вывести их из тени, проводится камеральный контроль.
"Мы сопоставляем данные. Если, условно, у физического лица есть 10 квартир, и он проживает по одному адресу, значит, условно, остальные 9 квартир, возможно, сдаются. Мы работаем тесно с ОСИ, участковыми - мы эти вопросы отслеживаем. Мы также видим, что владелец этих 10 квартир получает раз в месяц условно оплату через банковские приложения и другие источники, и у нас вопросы к нему возникают", - заявил вице-министр.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие риски несет для казахстанцев нелегальная сдача жилья в аренду.
Также сообщалось, с 2026 года самозанятые казахстанцы смогут сдавать жилье в аренду и не платить налоги. Останутся только соцплатежи. Эти правила не касаются гаражей, парковок и кладовок.
