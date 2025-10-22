"Каждый предлагал отметить": примерное поведение семейчанина закончилось после выхода из колонии

В Семее осужденному заменили лишение свободы на ее ограничение, дав шанс начать новую жизнь, но за нарушения условий пробации его снова отправили за решетку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 34-летнего жителя Семея, осужденного за кражу, суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Для отбывания наказания он прибыл в учреждение максимальной безопасности.

За примерное поведение, соблюдение правил внутреннего распорядка и фактическое отбытие части срока суд принял решение заменить лишение свободы на ограничение сроком на два года и семь месяцев.

После этого осужденного поставили на учет в службу пробации Затонского района Семея, где ему разъяснили порядок и условия отбывания наказания.

Однако, несмотря на предупреждения сотрудников, мужчина неоднократно допускал нарушения: не являлся на регистрацию, отсутствовал по месту жительства во время проверок, выезжал за пределы города без уведомления инспекторов.

В итоге суд принял решение заменить ограничение свободы на лишение свободы сроком на четыре месяца.

"Встав на учет в службу пробации, я не осознал всей серьезности происходящего. Освободившись, начал встречаться со старыми знакомыми - каждый предлагал отметить мое освобождение. Сейчас, вновь лишившись свободы, понимаю, что мне был дан шанс начать новую жизнь рядом с женой и несовершеннолетним сыном, устроиться на работу и жить на свободе, не нарушая закон", - поделился осужденный.

"Основная цель службы пробации - помочь осужденным адаптироваться к жизни на свободе и не допустить повторного совершения преступлений. К сожалению, не все осознают ответственность, возложенную на них судом.

Мы всегда готовы поддержать тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, но в случае систематических нарушений закон требует адекватных мер", - отметил заместитель начальника службы пробации Затонского района Семея Куаныш Турарканов.

Недавно депутаты мажилиса инициировали законопроект, по которому решение об условно-досрочном освобождении отбывающих наказание могут передать суду присяжных. Изменения в процедуре объяснили негативным восприятием в обществе самого освобождения осужденных раньше срока.

В области Абай осужденный к трем годам ограничения свободы нарушал режим: отсутствовал дома во время проверок, не являлся на регистрацию, а также без уведомления службы пробации выезжал в другой город, где проводил время с друзьями в клубах. Суд заменил осужденному наказание на лишение свободы.

