Остановили на трассе Караганда - Жезказган: запах от водителя не зря насторожил полицейских

В Карагандинской области полицейские задержали нетрезвого водителя мопеда на трассе республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Карагандинской области в ходе ОПМ "Правопорядок" сотрудники батальона патрульной полиции задержали водителя мопеда, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

44-летнего мужчину стражи порядка остановили на автодороге Караганда - Жезказган. Во время проверки документов сотрудники почувствовали запах алкоголя.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии опьянения. Более того, выяснилось, что он не имеет права управления данным видом транспорта.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, которые направлены в суд.

Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов отметил, что подобные рейды проводятся на постоянной основе для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта.

"С начала года по вине водителей мопедов и мотоциклов, нарушивших правила дорожного движения, произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 7 человек.

Четыре аварии произошли по вине нетрезвых водителей - жертвами стали 4 человека. За этот период за управление мототранспортом в состоянии опьянения задержаны 10 водителей, пятеро из них на трассах республиканского значения. Поэтому призываю всех участников дорожного движения соблюдать закон, дорожную дисциплину и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом виде", - подчеркнул Медет Нурмуханов.

В департаменте полиции области напомнили, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - грубое нарушение закона, создающее угрозу не только жизни самого водителя, но и безопасности окружающих. Полицейские призывают граждан быть ответственными на дороге и не допускать подобных фактов.

Ранее в Алматы полицейские задержали водителя мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Также в южной столице задержали водителя мопеда в наркотическом опьянении - мужчина пытался скрыться от полиции. В отношении нарушителя были собраны материалы и направлены в суд.

