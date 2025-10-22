Остановили на трассе Караганда - Жезказган: запах от водителя не зря насторожил полицейских

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Остановили на трассе Караганда - Жезказган: запах от водителя не зря насторожил полицейских

      Опубликовано:

      Водитель мопеда едет по трассе в Карагандинской области
      Водитель мопеда. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

      В Карагандинской области полицейские задержали нетрезвого водителя мопеда на трассе республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Карагандинской области в ходе ОПМ "Правопорядок" сотрудники батальона патрульной полиции задержали водителя мопеда, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

      44-летнего мужчину стражи порядка остановили на автодороге Караганда - Жезказган. Во время проверки документов сотрудники почувствовали запах алкоголя.

      Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии опьянения. Более того, выяснилось, что он не имеет права управления данным видом транспорта.

      В отношении нарушителя составлены административные материалы, которые направлены в суд.

      Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов отметил, что подобные рейды проводятся на постоянной основе для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта.

      "С начала года по вине водителей мопедов и мотоциклов, нарушивших правила дорожного движения, произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 7 человек.

      Четыре аварии произошли по вине нетрезвых водителей - жертвами стали 4 человека. За этот период за управление мототранспортом в состоянии опьянения задержаны 10 водителей, пятеро из них на трассах республиканского значения. Поэтому призываю всех участников дорожного движения соблюдать закон, дорожную дисциплину и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом виде", - подчеркнул Медет Нурмуханов.

      В департаменте полиции области напомнили, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - грубое нарушение закона, создающее угрозу не только жизни самого водителя, но и безопасности окружающих. Полицейские призывают граждан быть ответственными на дороге и не допускать подобных фактов.

      Ранее в Алматы полицейские задержали водителя мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

      Также в южной столице задержали водителя мопеда в наркотическом опьянении - мужчина пытался скрыться от полиции. В отношении нарушителя были собраны материалы и направлены в суд.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.