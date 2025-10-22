Отец шестерых детей заставил сына драться на футбольном поле в Кызылординской области

Отца 6 детей оштрафовали на 137 тысяч тенге за то, что он втянул своего несовершеннолетнего сына в драку на футбольном поле, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения (ч.1 ст.128 КоАП РК) рассмотрели в Аральском районном суде.

"Мужчина на футбольном поле вовлек своего несовершеннолетнего сына в драку с другим несовершеннолетним", - установил суд.

В ходе судебного заседания отец полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Он пояснил, что воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, и просил прощения.

Постановлением суда мужчине назначили административный штраф на сумму 137 620 тенге.

Ранее жительница Кызылорды рассказала, что ее сына избили толпой в школьном туалете после ссоры в чате. У десятиклассника переломы челюсти и носа, сотрясение. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Всех несовершеннолетних подозреваемых задержали и доставили в полицию.

Также в Кызылорде на 15-летнего школьника напали с ножом. Подростка доставили в больницу с ранениями. Несовершеннолетнего подозреваемого в нападении задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.