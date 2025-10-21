Купила за 410 тенге - ушла с 20 тысячами: иностранку задержали по пути в Караганду

В Акмолинской области женщина за товар стоимостью 410 тенге взяла у кассира почти 20 тыс. тенге. Ее задержали на трассе по пути в Караганду, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 октября в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило заявление от директора одного из местных предприятий, занимающегося продажей продуктов питания.

По словам заявителя, неизвестная женщина обманным путем завладела деньгами магазина. Инцидент произошел в одной из торговых точек района.

"Женщина зашла в магазин и приобрела товар стоимостью 410 тенге, передав продавцу купюру номиналом в 20 тысяч тенге и 10 тенге монеткой. После этого, манипулируя вниманием продавца, она потребовала вернуть ей 20 тысяч. В результате путаницы кассир вернула ей ее 20 тысяч тенге и сдачу в размере 19 600 тенге", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Получив товар и деньги, женщина покинула магазин. Руководство предприятия обратилось в полицию, подчеркнув, что даже мелкие кражи недопустимы и должны строго пресекаться.

Сотрудники полиции незамедлительно зарегистрировали уголовное дело и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В ходе проверки установили машину, на которой передвигалась подозреваемая.

Информацию о транспортном средстве передали в Астану. Выяснилось, что авто направляется в сторону Караганды.

На автодороге Астана - Караганда - Алматы сотрудники роты патрульной полиции задержали автомобиль. За рулем находилась гражданка соседней республики. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время полицейские устанавливают степень причастности задержанной к совершенному преступлению. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства.

Ранее в Жезказгане сотрудники полиции задержали двоих местных жителей 63 и 53 лет, подозреваемых в серии краж, совершенных в течение почти трех месяцев. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге. Кражи денег, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей совершались из магазинов, салонов красоты и жилых квартир.

А в Акмолинской области патрульные заметили выбегающего из магазина в Щучинске мужчину с пакетом в руках и среагировали незамедлительно - задержали его. Выяснилось, что продавец на мгновение отвлеклась и из кассы пропали 200 тысяч тенге.

