Дуэт 50+: подозреваемых в краже на 1,5 млн тенге задержали в Жезказгане
Опубликовано:
В Жезказгане сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, подозреваемых в серии краж, совершенных в течение почти трех месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По информации медиапортала Polisia.kz, подозреваемым, которых задержали из-за ряда краж, 63 и 53 года. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге.
"Установлено, что подозреваемые в период с августа по октябрь совершали кражи денежных средств, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей из магазинов, салонов красоты и жилых квартир", - сообщили в полиции.
Обоих задержанных водворили в изолятор временного содержания.
Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.
Напомним, ранее в шести областях Казахстана в рамках операции "Урожай" задержали 18 человек, выявили хищение зерна, топлива и запчастей.
А в Астане "курьера" подозревают в совершении кражи в квартире своих знакомых - были похищены деньги и золото на 1,5 млн тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2298642-duet-50-podozrevaemyh-v-krazhe-na-1-5-mln-tenge-zaderzhali-v-zhezkazgane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах