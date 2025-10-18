Дуэт 50+: подозреваемых в краже на 1,5 млн тенге задержали в Жезказгане

В Жезказгане сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, подозреваемых в серии краж, совершенных в течение почти трех месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала Polisia.kz, подозреваемым, которых задержали из-за ряда краж, 63 и 53 года. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге.

"Установлено, что подозреваемые в период с августа по октябрь совершали кражи денежных средств, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей из магазинов, салонов красоты и жилых квартир", - сообщили в полиции.

Обоих задержанных водворили в изолятор временного содержания.

Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.

