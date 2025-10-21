jitsu gif
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      "Избил жену из-за ревности": актюбинец попал под статью

      Опубликовано:

      Мужчина угрожает женщине
      Домашнее насилие. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

      В Актобе 36-летний нетрезвый мужчина избил жену из-за ревности. Другой дома устроил скандал, сломал входную дверь и оскорбил гражданскую супругу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала года в полицию Актобе поступило почти 4 тысячи обращений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами.

      По результатам рассмотрения около 3800 нарушителей привлекли к ответственности - от ареста до общественных работ.

      "Как показал анализ, основными причинами подобных инцидентов становятся разногласия, ревность и злоупотребление алкоголем. Практически во всех случаях правонарушителями выступают мужчины", - отметили в МВД.

      Так, 14 октября в Темирском районе 47-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вновь нарушил покой семьи, оскорбив супругу. Это уже второй случай в этом году.

      А 18 октября в Хромтауском районе сельчанин, вернувшись домой пьяным, устроил скандал, сломал входную дверь и оскорбил гражданскую супругу.

      Обоих мужчин привлекли к ответственности - им назначили общественные работы, а также отношении них вынесли защитные предписания.

      По словам инспектора отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием ДП Актюбинской области Айгерим Корпешовой, лица, допустившие насилие, остаются под контролем полиции и после отбытия наказания. Это включает выдачу защитных предписаний и установление особых требований к поведению правонарушителей. Все меры направлены прежде всего на защиту пострадавших.

      За 9 месяцев этого года в регионе выдали около 3500 защитных предписаний, а суд по ходатайству полиции установил особые требования к поведению более тысячи агрессоров.

      "Участковые инспекторы регулярно посещают нарушителей по месту жительства, проводят профилактические беседы с обеими сторонами", - уточнили в ведомстве.

      Только с начала года полицейские выявили 270 фактов нарушения защитных предписаний и 438 случаев несоблюдения особых требований. Всех нарушителей привлекли к ответственности.

      Кроме того, с начала года зарегистрировали 187 уголовных дел по фактам побоев в семейно-бытовой сфере.

      "Один из последних случаев произошел в Актобе, где 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности избил супругу. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование", - сообщили в МВД.

      В полиции подчеркнули, что важна не только работа по наказанию агрессоров, но и профилактика, помощь пострадавшим и устранение причин насилия.

      С начала года в кризисные центры Актюбинской области направили 183 пострадавших - 57 женщин и 126 детей.

      Ранее жительница Алматы обвинила бывшего супруга в нанесении страшных побоев, а полицию города - в бездействии. Сообщалось, что развод был три года назад, а с бывшим мужем у нее двое несовершеннолетних детей. Позже стало известно, что мужчину поместили в изолятор временного содержания.

      Также в Сети появилась информация о том, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях. По информации очевидцев, женщина вместе с двумя маленькими детьми была вынуждена покинуть дом. Неравнодушная казахстанка приютила их у себя. По факту побоев зарегистрировали уголовное дело.

