Потребовал интима и снял штаны: павлодарца осудили за насилие над девушкой

По версии следствия, 35-летнему павлодарцу после совместного распития спиртного с девушкой захотелось большего, и он снял штаны. Его осудили на 5 лет и 2 месяца за насильственные действия, передает "Ирбис TV".

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме по двум статьям. Как выяснилось, в мае этого года мужчина с девушкой оказались вместе в квартире. По версии следствия, спустя примерно час после совместного распития спиртного павлодарцу захотелось интима.

Сначала он его потребовал, но девушка отказалась. Следствие установило, что он начал действовать силой, но до конца дело довести не смог и тогда взял резиновый шланг и стал бить им по бедрам и ногам своей жертвы.

Все эти обстоятельства изучили на слушаниях в суде и огласили приговор.

"В соответствии со ч.3 ст.58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца", - огласил приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Павлодара Орнек Абжапаров.

Известно, что мужчина ранее уже был судим. Новый приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Алматы девушка 2007 года рождения заявила об изнасиловании. Сообщалось, что ее увез и надругался малознакомый парень, который пытался за ней ухаживать. В полиции рассказали, что незамедлительно возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

А 35-летнего разнорабочего из Павлодарской области признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса в насилии над падчерицей и пожизненно лишили свободы. В суде выяснилось, что с ноября 2020 года мужчина начал жить с мамой пострадавшей и ее дочерями 12 и 6 лет в одном из сел. По материалам суда, он несколько раз совершал насильственные действия в отношении старшей из девочек.

