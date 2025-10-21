Два года добывали золото: АФМ и КНБ выехали на участок, один человек помещен под стражу

Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ пресечен факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценных металлов на участке "Кенкарын" Самарского района, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в нарушение законодательства в области недропользования и охраны окружающей среды, не имея лицензии, подозреваемые самовольно на протяжении двух лет осуществляли незаконную добычу золота с самовольным изменением русла реки Кулынжон.

"В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью, превысил 82 млн тенге.

В ходе осмотра участка изъяты тяжелая специальная техника (погрузчик, самосвал, экскаватор), а также промышленное оборудование", - рассказали в ведомстве.

Предполагаемый организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее также стало известно, что Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района.

По данным АФМ, подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки. Предполагаемого организатора поместили под стражу сроком на 2 месяца.

Позже в ведомстве сообщили, что к данной деятельности может быть причастен заместитель директора филиала НАО "Правительство для граждан".

