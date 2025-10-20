Фуру остановили под прицелом бойцов спецназа в ЗКО (видео)

В ЗКО раскрыли серию краж 49 голов скота на сумму более 11 млн тенге - одним из подозреваемых оказался глава крестьянского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 14 октября сотрудники криминальной полиции Западно-Казахстанской области задержали предполагаемую преступную группу, подозреваемую в кражах скота с вольного выпаса.

В ходе следствия установили, что один из задержанных являлся главой крестьянского хозяйства и занимался разведением сельскохозяйственных животных.

"Злоумышленники похищенный скот перегоняли в подготовленный стан, расположенный в степи. Лошадей на грузовых автомашинах отправляли в южные регионы страны, а крупный рогатый скот добавляли в собственное хозяйство. На сегодняшний день полицией доказана причастность участников группы к хищению 49 голов животных на общую сумму свыше 11 млн тенге", - отметили в МВД.

Все подозреваемые находятся под стражей. За совершение скотокрадства законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские сняли на видео. Судя по кадрам, мероприятия проводили на трассе. В частности, под прицелом бойцов спецназа была остановлена фура и произведено задержание.

Ранее в области Жетісу полицейские выявили незаконную перевозку мяса в багажном отсеке пассажирского автобуса, который следовал из области Абай на рынок в Алматы. Материалы передали в ветеринарную инспекцию для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, сотрудники полиции возбудили уголовные дела по двум фактам скотокрадства в регионе.

В Жамбылской области вынесли приговоры участникам преступной группы по обвинению в краже 55 голов верблюдов, лошадей и коров на сумму 24,5 млн тенге. В ходе следствия некоторых похищенных животных вернули владельцам. По решению суда организатора приговорили к 7 годам лишения свободы.

