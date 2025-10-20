Свидание в квартире с девушкой с сайта знакомств закончилось ограблением в Алматы
В Алматы полицейские раскрыли грабеж, совершенный по схеме "знакомства в Сети" - задержаны подозреваемые, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как рассказали в полиции, жертвой преступников стал мужчина, познакомившийся с девушкой на одном из сайтов знакомств.
После непродолжительного общения они договорились о встрече на съемной квартире, однако во время свидания в помещение ворвались трое мужчин.
Они представились братьями девушки и заявили, что она несовершеннолетняя.
Сообщается, что под этим предлогом злоумышленники начали вымогать у потерпевшего деньги, забрали его телефон и другие вещи.
В полиции заявили, что в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступления. Они водворены в изолятор временного содержания.
Ранее в полиции Алматы обратились к мужчинам с предупреждением о серии преступлений, совершенных по схожему сценарию.
Как работает схема
- Знакомство с девушкой: женщина заводит знакомство с молодыми парнями, часто создавая образы привлекательных и заинтересованных в отношениях девушек.
- Приглашение на встречу: после нескольких переписок и общения онлайн, девушки приглашают парней на встречи, часто в квартиру, где они проводят время вместе.
- Приезд подельников: в момент встречи или сразу после нее в квартиру приходят сообщники девушки, которые угрожают парню физической расправой. Это может быть связано с использованием оружия или другими методами давления.
- Отбор ценного имущества: под угрозой насилия преступники отбирают у жертвы деньги, телефоны, драгоценности и другие ценные вещи.
- Заставляют оформить кредит: чтобы получить доступ к большему количеству денег, преступники заставляют свою жертву взять кредит или перевести деньги на их счета.
