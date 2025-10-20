Полицейские Казахстана и России "обменялись" территориями для поиска преступников

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      Полицейские Казахстана и России "обменялись" территориями для поиска преступников

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемого
      Задержание подозреваемого. Скриншот из видео: Polisia.kz

      На территории стран СНГ в течение двух дней проходило совместное ОПМ "Розыск" - было задержано 286 подозреваемых в совершении преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По информации Polisia.kz, ОПМ проходило 15-16 октября. Для проведения поисковых мероприятий в Казахстан прибыли розыскные группы МВД Российской Федерации, а оперативные группы ДП Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей выехали в Россию.

      Об итогах совместного розыскного мероприятия рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

      "К примеру, в Актюбинской области задержан и водворен в ИВС гражданин Таджикистана, разыскиваемый московской полицией за совершение разбойного нападения. В Шымкенте задержан местный житель, который присвоил имущество одного из ломбардов города на сумму более 1 млрд тенге.

      В Новосибирской области взят под стражу гражданин Казахстана, который после совершенного разбоя в Павлодаре более 19 лет скрывался на территории России. В Москве задержан 33-летний мужчина, который совершил мошенничество на сумму более 100 млн тенге в городах Алматы и Актобе", - привел примеры задержаний Нурмагамбетов.

      Одновременно розыскной группой ДП Алматинской области в Узбекистане были задержаны трое подозреваемых в уголовных преступлениях.

      В целом за два дня ОПМ установлено и задержано 286 человек. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних.

      Напомним, ранее в Дубае задержали гражданина РК, разыскиваемого по статье за убийство. Его подозревают в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан".

      До этого в Караганде задержали двух иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков через закладки. Полицейские изъяли десятки свертков с a-PVP и мефедроном.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.