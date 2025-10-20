Полицейские Казахстана и России "обменялись" территориями для поиска преступников

На территории стран СНГ в течение двух дней проходило совместное ОПМ "Розыск" - было задержано 286 подозреваемых в совершении преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации Polisia.kz, ОПМ проходило 15-16 октября. Для проведения поисковых мероприятий в Казахстан прибыли розыскные группы МВД Российской Федерации, а оперативные группы ДП Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей выехали в Россию.

Об итогах совместного розыскного мероприятия рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

"К примеру, в Актюбинской области задержан и водворен в ИВС гражданин Таджикистана, разыскиваемый московской полицией за совершение разбойного нападения. В Шымкенте задержан местный житель, который присвоил имущество одного из ломбардов города на сумму более 1 млрд тенге.

В Новосибирской области взят под стражу гражданин Казахстана, который после совершенного разбоя в Павлодаре более 19 лет скрывался на территории России. В Москве задержан 33-летний мужчина, который совершил мошенничество на сумму более 100 млн тенге в городах Алматы и Актобе", - привел примеры задержаний Нурмагамбетов.

Одновременно розыскной группой ДП Алматинской области в Узбекистане были задержаны трое подозреваемых в уголовных преступлениях.

В целом за два дня ОПМ установлено и задержано 286 человек. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Дубае задержали гражданина РК, разыскиваемого по статье за убийство. Его подозревают в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан".

До этого в Караганде задержали двух иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков через закладки. Полицейские изъяли десятки свертков с a-PVP и мефедроном.

