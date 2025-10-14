"Подбросили наркотики": полицейских из Алматы снова обвинили в совершении циничного преступления

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "Подбросили наркотики": полицейских из Алматы снова обвинили в совершении циничного преступления

      Опубликовано:

      Задержание в Алматы
      Задержание в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

      В Алматы неожиданное продолжение получила история со скандальной видеозаписью, на которой сотрудник полиции положил в карман задержанному неизвестный предмет, передает NUR.KZ.

      Несколько недель назад в Сети опубликовали видео с утверждением, что сотрудники полиции якобы подбросили жителю Алматы неизвестный предмет в карман. Кадры задержания тогда возмутили Казнет.

      После этого в Департаменте полиции Алматы сообщили, что им на самом деле поступило сообщение о неоплате аренды квартиры посуточно. По данным ДП, прибывшие участковые задержали двух граждан, одному не было 18 лет.

      "На видеозаписи зафиксирован момент, когда сотрудник возвращал владельцу личный предмет, выпавший из его кармана в ходе его задержания. Никаких запрещенных веществ задержанному не "подбрасывалось", - заявляли в ведомстве.

      Новое заявление

      Однако в Instagram было опубликовано видеообращение, автор которого утверждает, что является тем самым молодым человеком, кому полицейский что-то положил в карман. По словам молодого человека, сотрудники отделения № 84 Медеуского районного управления полиции в тот день якобы подложили ему наркотики в карман.

      "Данные действия грубо нарушают мои законные права и подрывают доверие к правоохранительным органам. Прошу провести объективное и независимое расследование данного инцидента, установить виновных сотрудников полиции и привлечь их к ответственности.

      При необходимости я готов предоставить видеозапись и другие имеющиеся у меня доказательства", - заявил автор видео.

      Ответ полиции

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

      "В социальных сетях распространяется заявление мужчины, утверждающего, что якобы при его задержании сотрудники полиции "подбросили наркотики". Данная информация не соответствует действительности.

      Данный гражданин ранее был задержан по сообщению о неоплате аренды квартиры, сдаваемой посуточно, и привлечен к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении указанного гражданина никакого уголовного дела по факту хранения либо сбыта наркотических средств не возбуждалось. В ходе проверки запрещенные вещества у него не изымались. Все действия сотрудников полиции при его задержании осуществлялись строго в рамках закона", - ответили в полиции.

      По данным ДП, установлено, что данный гражданин является ранее судимым лицом, состоящим на пробационном контроле в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

      "Согласно условиям пробационного надзора, ему запрещено находиться на улице в ночное время суток, однако он нарушил данные ограничения. В связи с этим в пробационную службу внесено представление о пересмотре меры наказания в отношении нарушителя.

      Попытка распространения ложных сведений через социальные сети рассматривается как попытка уйти от ответственности и вызвать искусственный общественный резонанс. По факту распространения заведомо ложной информации действия мужчины будут проверены и получат правовую оценку в установленном порядке", - сказано в ответе на запрос.

      Напомним, в августе прошлого года в Жамбылской области сотрудник полиции склонил казахстанца к совместному употреблению наркотиков, а потом организовал расследование в отношении него.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.