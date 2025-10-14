"Подбросили наркотики": полицейских из Алматы снова обвинили в совершении циничного преступления

В Алматы неожиданное продолжение получила история со скандальной видеозаписью, на которой сотрудник полиции положил в карман задержанному неизвестный предмет, передает NUR.KZ.

Несколько недель назад в Сети опубликовали видео с утверждением, что сотрудники полиции якобы подбросили жителю Алматы неизвестный предмет в карман. Кадры задержания тогда возмутили Казнет.

После этого в Департаменте полиции Алматы сообщили, что им на самом деле поступило сообщение о неоплате аренды квартиры посуточно. По данным ДП, прибывшие участковые задержали двух граждан, одному не было 18 лет.

"На видеозаписи зафиксирован момент, когда сотрудник возвращал владельцу личный предмет, выпавший из его кармана в ходе его задержания. Никаких запрещенных веществ задержанному не "подбрасывалось", - заявляли в ведомстве.

Новое заявление

Однако в Instagram было опубликовано видеообращение, автор которого утверждает, что является тем самым молодым человеком, кому полицейский что-то положил в карман. По словам молодого человека, сотрудники отделения № 84 Медеуского районного управления полиции в тот день якобы подложили ему наркотики в карман.

"Данные действия грубо нарушают мои законные права и подрывают доверие к правоохранительным органам. Прошу провести объективное и независимое расследование данного инцидента, установить виновных сотрудников полиции и привлечь их к ответственности.

При необходимости я готов предоставить видеозапись и другие имеющиеся у меня доказательства", - заявил автор видео.

Ответ полиции

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"В социальных сетях распространяется заявление мужчины, утверждающего, что якобы при его задержании сотрудники полиции "подбросили наркотики". Данная информация не соответствует действительности.

Данный гражданин ранее был задержан по сообщению о неоплате аренды квартиры, сдаваемой посуточно, и привлечен к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении указанного гражданина никакого уголовного дела по факту хранения либо сбыта наркотических средств не возбуждалось. В ходе проверки запрещенные вещества у него не изымались. Все действия сотрудников полиции при его задержании осуществлялись строго в рамках закона", - ответили в полиции.

По данным ДП, установлено, что данный гражданин является ранее судимым лицом, состоящим на пробационном контроле в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

"Согласно условиям пробационного надзора, ему запрещено находиться на улице в ночное время суток, однако он нарушил данные ограничения. В связи с этим в пробационную службу внесено представление о пересмотре меры наказания в отношении нарушителя.

Попытка распространения ложных сведений через социальные сети рассматривается как попытка уйти от ответственности и вызвать искусственный общественный резонанс. По факту распространения заведомо ложной информации действия мужчины будут проверены и получат правовую оценку в установленном порядке", - сказано в ответе на запрос.

Напомним, в августе прошлого года в Жамбылской области сотрудник полиции склонил казахстанца к совместному употреблению наркотиков, а потом организовал расследование в отношении него.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.