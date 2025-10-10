jitsu gif
      Новый автомобиль пропал из салона в Астане, его заметили на трассе и остановили

      Опубликовано:

      Автомобиль
      Новый автомобиль. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

      Необычный инцидент произошел ранним утром 10 октября в Акмолинской области. Полицейские остановили автомобиль без номеров, за рулем которого был астанчанин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      По данным ДП Акмолинской области, около 06:40 утра на 36 километре автодороги Кокшетау - Рузаевка сотрудники батальона патрульной полиции заметили автомобиль Kia Cerato, двигавшийся без государственных номерных знаков. Поведение водителя вызвало подозрение, поэтому автомобиль был остановлен для проверки.

      Как выяснилось, за рулем находился молодой человек без водительского удостоверения.

      "При дальнейшем разбирательстве стало известно, что он работает в автосалоне в Астане и угнал новый автомобиль прямо с работы, чтобы поехать навестить родных.

      Полицейские немедленно связались с коллегами из столицы. Там подтвердили: по факту угона действительно возбуждено уголовное дело, а транспортное средство числится в розыске", - рассказали в ведомстве.

      Здесь отметили, что водитель оказался трезв, но, по словам правоохранителей, отсутствие прав делает его потенциально опасным участником дорожного движения.

      "Мы уверены, что предотвратили возможный несчастный случай. Человек без водительского удостоверения не обучен необходимым навыкам вождения и представляет угрозу для окружающих", - отметили патрульные.

      Задержанный передан сотрудникам УП Кокшетау для дальнейших разбирательств.

      Ранее в Западно-Казахстанской области суд рассмотрел дело об угоне автомобиля мужчиной, бросившим машину на улице. Виновному назначили ограничение свободы.

      В Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы. Прямо в зале суда после оглашения приговора молодой человек был освобожден от отбывания наказания.

