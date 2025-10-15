jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Казахстанец выкинул телефон в аэропорту и получил крупный штраф

      Опубликовано:

      Телефон падает
      Мужчина бросает телефон. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

      В Шымкенте мужчину оштрафовали почти на 200 тысяч тенге за умышленное повреждение чужого телефона, который он выбросил в аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч.1 ст.147-1 КоАП) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам об административных правонарушениях Шымкента.

      "Гражданин в сентябре 2025 года, находясь на территории аэропорта Шымкента, умышленно выкинул сотовый телефон, принадлежащий другому человеку, тем самым повредил чужое имущество", - установил суд.

      Вина мужчины полностью подтверждалась материалами дела, в том числе его объяснительными, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами.

      Суд посчитал смягчающими ответственность обстоятельствами признание вины и раскаяние. Отягчающих ответственность обстоятельств не установили.

      На основании изложенного суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.147-1 КоАП. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 196 600 тенге.

      Постановление суда пока не вступило в законную силу.

      Ранее в столичном аэропорту двоих пассажиров сняли с авиарейса Астана - Актобе. По информации МВД, пьяные мужчины вели себя агрессивно, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Одного из них оштрафовали, второго арестовали на 15 суток.

      В аэропорту Алматы на стойке регистрации международных вылетов 18-летний иностранец пошутил, что у него в багаже "атомная бомба". За это гражданин Узбекистана получил административный штраф в размере 78 тыс. тенге по статье о мелком хулиганстве.

