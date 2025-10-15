Конфликт из-за семейных расходов привел казахстанца к работе в акимате

За семейный конфликт, вызванный финансовыми вопросами, жителю области Абай назначили 100 часов общественных работ. Отрабатывает он их в акимате сельского округа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 47-летнего жителя области Абай суд признал виновным в совершении правонарушения в отношении родственника.

Как установлено, после совместного употребления спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт из-за семейных финансовых расходов. Суд назначил осужденному наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов.

После вступления приговора в законную силу мужчину поставили на учет в службу пробации Жарминского района. В настоящее время он отрабатывает назначенные часы в акимате сельского округа.

Сотрудниками службы пробации проводится индивидуальная профилактическая и воспитательная работа, направленная на недопущение повторных правонарушений и оказание содействия в социальной адаптации осужденного.

"Общественные работы позволяют осужденным не изолироваться от общества, а, наоборот, осознать последствия своих поступков через труд. Это эффективная мера, способствующая исправлению и социальной ответственности", - отметил начальник службы пробации Жарминского района Рустам Абдулгазинов.

В случае уклонения от выполнения назначенного наказания осужденному может быть заменено наказание на арест из расчета - одни сутки ареста за каждые четыре часа неотработанного времени.

Ранее стало известно, что жителя Байконура привлекли к 10 часам общественных работ за неуплату алиментов. Задолженность уже превысила 500 тыс. тенге, а имущества, зарегистрированного на его имя, не выявили. На судебном заседании мужчина признал свою вину.

В КУИС МВД рассказали, что теперь казахстанцы, которые по решению суда направлены на общественные работы, будут носить специальные жилеты с надписью "Отдать долг обществу".

Также сообщалось, в каких случаях штрафы могут заменить общественными работами в Казахстане. Общественные работы будут применяться за такие нарушения, как неуступление дороги экстренным службам, нарушение ПДД с причинением вреда здоровью, приставание в общественных местах, мелкое хулиганство и другие. А в КоАП появится статья об уклонении от общественных работ, определяющая уважительные причины неявки и последствия для нарушителей.

