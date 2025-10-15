Конфликт из-за семейных расходов привел казахстанца к работе в акимате

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Конфликт из-за семейных расходов привел казахстанца к работе в акимате

      Опубликовано:

      Мужчина бьет кулаком по столу
      Мужчина бьет кулаком по столу. Иллюстративное фото: LENblR/Getty Images

      За семейный конфликт, вызванный финансовыми вопросами, жителю области Абай назначили 100 часов общественных работ. Отрабатывает он их в акимате сельского округа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 47-летнего жителя области Абай суд признал виновным в совершении правонарушения в отношении родственника.

      Как установлено, после совместного употребления спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт из-за семейных финансовых расходов. Суд назначил осужденному наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов.

      После вступления приговора в законную силу мужчину поставили на учет в службу пробации Жарминского района. В настоящее время он отрабатывает назначенные часы в акимате сельского округа.

      Сотрудниками службы пробации проводится индивидуальная профилактическая и воспитательная работа, направленная на недопущение повторных правонарушений и оказание содействия в социальной адаптации осужденного.

      "Общественные работы позволяют осужденным не изолироваться от общества, а, наоборот, осознать последствия своих поступков через труд. Это эффективная мера, способствующая исправлению и социальной ответственности", - отметил начальник службы пробации Жарминского района Рустам Абдулгазинов.

      В случае уклонения от выполнения назначенного наказания осужденному может быть заменено наказание на арест из расчета - одни сутки ареста за каждые четыре часа неотработанного времени.

      Ранее стало известно, что жителя Байконура привлекли к 10 часам общественных работ за неуплату алиментов. Задолженность уже превысила 500 тыс. тенге, а имущества, зарегистрированного на его имя, не выявили. На судебном заседании мужчина признал свою вину.

      В КУИС МВД рассказали, что теперь казахстанцы, которые по решению суда направлены на общественные работы, будут носить специальные жилеты с надписью "Отдать долг обществу".

      Также сообщалось, в каких случаях штрафы могут заменить общественными работами в Казахстане. Общественные работы будут применяться за такие нарушения, как неуступление дороги экстренным службам, нарушение ПДД с причинением вреда здоровью, приставание в общественных местах, мелкое хулиганство и другие. А в КоАП появится статья об уклонении от общественных работ, определяющая уважительные причины неявки и последствия для нарушителей.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.