    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор

      В полиции прокомментировали пост о групповом изнасиловании девочки-сироты в Алматинской области

      Опубликовано:

      Девочка сидит, обняв колени
      Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

      В Сети появилась информация о групповом изнасиловании школьницы-сироты в Алматинской области. В полиции, Минпросвещения и акимате прокомментировали данные, передает NUR.KZ.

      Информация об изнасиловании девочки-подростка появилась в Telegram-канале "Письма президенту".

      Как пишут авторы поста, группа лиц изнасиловала девочку, записала все на видео и распространила кадры в Сети.

      "Шокирующий инцидент пытались скрыть еще с прошлой недели", - говорится в посте.

      В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту инцидента с участием учащихся средней школы проводится расследование.

      "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

      С учащимися проводится индивидуальная профилактическая и разъяснительная работа. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают помощь пострадавшему подростку", - сообщили в полиции.

      В комментариях под постом также появились комментарии от Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК и отдела образования региона.

      В ведомстве, как и в полиции, заявили, что проводится расследование и необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают установление всех обстоятельств произошедшего.

      А в районном отделе образования заявили, что директор школы сама обратилась в полицию после того, как узнала о произошедшем.

      "Директору школы 13 октября 2025 года стало известно о том, что 21 сентября 2025 года, в воскресенье, в неурочное время, в частном доме, вне территории школы, произошло происшествие с участием несовершеннолетних. Узнав об этом, директор незамедлительно сообщила о факте в правоохранительные органы", - заявили в отделе образования.

      В ведомстве обратились к казахстанцам и попросили не распространять ложные сведения и "не создавать хайп вокруг тем, которые касаются детей".

