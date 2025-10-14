В полиции прокомментировали пост о групповом изнасиловании девочки-сироты в Алматинской области
Опубликовано:
В Сети появилась информация о групповом изнасиловании школьницы-сироты в Алматинской области. В полиции, Минпросвещения и акимате прокомментировали данные, передает NUR.KZ.
Информация об изнасиловании девочки-подростка появилась в Telegram-канале "Письма президенту".
Как пишут авторы поста, группа лиц изнасиловала девочку, записала все на видео и распространила кадры в Сети.
"Шокирующий инцидент пытались скрыть еще с прошлой недели", - говорится в посте.
В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту инцидента с участием учащихся средней школы проводится расследование.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
С учащимися проводится индивидуальная профилактическая и разъяснительная работа. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают помощь пострадавшему подростку", - сообщили в полиции.
В комментариях под постом также появились комментарии от Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК и отдела образования региона.
В ведомстве, как и в полиции, заявили, что проводится расследование и необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают установление всех обстоятельств произошедшего.
А в районном отделе образования заявили, что директор школы сама обратилась в полицию после того, как узнала о произошедшем.
"Директору школы 13 октября 2025 года стало известно о том, что 21 сентября 2025 года, в воскресенье, в неурочное время, в частном доме, вне территории школы, произошло происшествие с участием несовершеннолетних. Узнав об этом, директор незамедлительно сообщила о факте в правоохранительные органы", - заявили в отделе образования.
В ведомстве обратились к казахстанцам и попросили не распространять ложные сведения и "не создавать хайп вокруг тем, которые касаются детей".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2297268-v-policii-prokommentirovali-post-o-gruppovom-iznasilovanii-devochki-siroty-v-almatinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах