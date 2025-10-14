Казахстанцы хотели снять квартиру в Астане и лишились денег

В Астане полицейские раскрыли схему обмана со сдачей квартир. В серии мошенничества подозревают 34-летнего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, подозреваемый завладевал денежными средствами потерпевших под предлогом онлайн сдачи квартир в аренду. На данный момент зафиксировано около 25 эпизодов аналогичного характера.

"По данным следствия, злоумышленник размещал на популярных интернет-площадках ложные объявления о сдаче квартир. Потерпевшие, связываясь с ним по указанным контактам, переводили предоплату за бронирование жилья. Получив денежные средства, подозреваемый прекращал выходить на связь", - рассказали в ведомстве.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена и его задержали.

Полиция напоминает гражданам, что нужно быть осторожными при аренде жилья через интернет, не переводить предоплату незнакомым лицам без подтвержденной информации и подписания договора.

Добавим, десятки астанчан оказались без уверенности в своем праве на жилье из-за схем с многократными перепродажами квартир.

Ранее сообщалось, что была раскрыта схема, связанная со сдачей в аренду квартир в элитных жилых комплексах Алматы, - по подозрению в мошенничестве задержали жительницу Шымкента.

