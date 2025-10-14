"Прикрывало должностное лицо": 23 участников ОПГ осудили в Кызылординской области

В Кызылординской области огласили приговор в отношении 23 участников ОПГ. Среди них оказалось должностное лицо, прикрывавшее деятельность группы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор в отношении 23 подсудимых, входивших в состав организованной преступной группы.

В ходе следствия было установлено и в суде доказано, что подсудимые организовали устойчивую преступную группировку. Ее основным преступным профилем являлось незаконное выращивание и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

"Кроме того, установлена причастность должностного лица, которое прикрывало преступную группу, а остальные лица преступной группы оказывали содействие в перевозке, хранении и обеспечении условиями для культивации наркотических веществ", - отметили в прокуратуре Кызылординской области.

В общей сложности фигурантам дела предъявили обвинения по статьям 190, 251, 262, 297, 300, 367, 407 и 434 УК РК.

Всех участников преступной группы признали виновными по предъявленным обвинениям. Троим назначили максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, еще 18 обвиняемым - лишение свободы сроком от 4 до 17 лет.

Одному подсудимому выбрали меру наказания в виде ограничения свободы. Также в отношении одного обвиняемого уголовное дело прекратили по амнистии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Шымкенте членов организованной преступной группы, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков, осудили на длительные сроки лишения свободы. В ходе проведения специальной операции задержали четырех участников. У них изъяли свыше 3 кг психотропных веществ, оборудование для лабораторий и деньги. Их приговорили к лишению свободы на срок от 10 лет до 15 лет 6 месяцев.

В Таразе провели специальную операцию по пресечению деятельности предполагаемой организованной группы, подозреваемой в незаконным сбыте психотропных веществ. Запрещенные препараты поставлялись из Алматы в Тараз и распространялись под видом аптечной деятельности. Задержали четырех подозреваемых.

