Хищение 291 млн тенге: экс-главу отдела строительства Аксу отправили за решетку

В Аксу вынесли приговор бывшему главе отдела строительства города по делу о хищении 291 млн тенге при строительстве спорткомплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 3 октября межрайонный суд в Аксу огласил приговор по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

На скамье подсудимых оказались бывший руководитель отдела строительства города и подрядчик. Оба были приговорены к 7 годам лишения свободы.

Процесс носил показательный характер и прошел с участием руководителей государственных органов.

"В 2024 году прокуратура Аксу выявила факт незаконного подписания актов выполненных работ по строительству четырех физкультурно-оздоровительных комплексов. В ходе досудебного расследования специальные прокуроры установили ущерб государству на сумму более 290 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году руководителя отдела строительства города Аксу Рахата Бекбергенова Совет по этике рекомендовал уволить за подписание актов выполненных работ. Чиновник в конце 2023 года одобрил выплату 510 млн тенге за объемы, которые на тот момент выполнены не были.

Речь шла о строительстве четырех физкультурно-оздоровительных комплексов в Пограничнике, Алгабасе, Енбеке и Жолкудуке. По всем этим объектам, по версии проверяющих, в конце прошлого года руководитель отдела строительства подписал акт выполненных работ, хотя права не имел.

Год назад при назначении нового акима Аксу глава Павлодарской области Асаин Байханов попросил его разобраться с незавершенными объектами строительства - физкультурно-оздоровительными комплексми в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовой арене в Аксу.

