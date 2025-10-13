Введут ли уголовную ответственность с 13 лет за сбыт наркотиков в Казахстане

Заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов в кулуарах МВД заявил, что несовершеннолетних "закладчиков" стало больше, передает корреспондент NUR.KZ.

Бакытжан Амрханов рассказал, что в 2025 году за наркопреступления задержано больше несовершеннолетних, чем в 2024 году.

"По итогам 9 месяцев задержан 61 несовершеннолетний. Если взять этот год, то это чуть больше, чем в прошлом. Среди них - 40 студентов колледжей и 10 школьников, задержанных за "закладки", - сказал Бахытжан Амирханов.

По его словам, сейчас уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет.

"За сбыт наркотиков также ответственность наступает с 16 лет. Общество, если и предлагает снизить возраст до 13 лет, то это отдельные личности, наверное. Но это касается особо тяжких преступлений. Именно за сбыт наркотиков - с 16 лет. Снижать возраст ответственности не будут", - резюмировал он.

Сегодня в полиции Алматы рассказали о результатах борьбы с наркопреступностью - с начала года в мегаполисе ликвидировали три преступные группы.

До этого мы писали, что в Алматы мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков. В его телефоне нашли фотографии с предполагаемыми закладками.

В области Жетісу по подозрению в перевозке наркотиков задержали 22-летнюю жительницу Алматы. Девушка ехала ночью на такси в Талдыкорган со свертками.

