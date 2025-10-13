Доход на 255 млн тенге: три наркогруппировки ликвидировали в Алматы (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Доход на 255 млн тенге: три наркогруппировки ликвидировали в Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Задержание
      Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

      В полиции Алматы рассказали о результатах борьбы с наркопреступностью - с начала года в мегаполисе ликвидировали три преступные группы, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

      Как рассказал первый замглавы Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, за девять месяцев этого года подразделениями полиции выявлено более 500 наркопреступлений.

      "Из незаконного оборота изъято свыше 525 кг наркотических средств, в том числе 52 кг синтетических и более 3 тонн прекурсоров БК-4. В доход государства легализованы денежные средства и имущество, добытые преступным путем, на сумму более 255 млн тенге", — сообщил Науатов.

      Кроме того, по данным полицейских, пресечена деятельность двух нарколабораторий и ликвидированы три преступные группы, занимавшиеся сбытом и распространением наркотиков.

      Правоохранители рассказали также о применении цифровых технологий в борьбе с наркопреступностью. Так, в этом году выявлены и заблокированы около 1,5 тыс. банковских карт, более 5 тыс. иностранных карт и 312 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приостановлены подозрительные банковские операции на сумму 68 млн тенге. Заблокировано более 2,2 тысяч интернет-ресурсов, через которые велось распространение наркотиков, в том числе 27 Telegram-каналов.

      Ежедневно в городе закрашиваются граффити с рекламой наркотиков, распространяются социальные ролики, работают горячие линии и анонимные чаты доверия.

      "Важно понимать: борьба с наркоманией — это не только задача полиции. Это общая обязанность всего общества — родителей, педагогов, СМИ и бизнеса. Только при активной гражданской позиции мы сможем выстроить надежный барьер против наркоугрозы", — заключил Науатов.

      Напомним, ранее в Астане задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в распространении наркотиков. По данным полиции, в тот вечер она вышла на первое "задание".

      В Алматы мужчину также подозревают в незаконном обороте наркотиков. В его телефоне нашли фотографии с предполагаемыми закладками.

      В области Жетісу по подозрению в перевозке наркотиков задержали 22-летнюю жительницу Алматы. Девушка ехала ночью на такси в Талдыкорган со свертками.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.