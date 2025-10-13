Доход на 255 млн тенге: три наркогруппировки ликвидировали в Алматы (видео)

В полиции Алматы рассказали о результатах борьбы с наркопреступностью - с начала года в мегаполисе ликвидировали три преступные группы, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказал первый замглавы Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, за девять месяцев этого года подразделениями полиции выявлено более 500 наркопреступлений.

"Из незаконного оборота изъято свыше 525 кг наркотических средств, в том числе 52 кг синтетических и более 3 тонн прекурсоров БК-4. В доход государства легализованы денежные средства и имущество, добытые преступным путем, на сумму более 255 млн тенге", — сообщил Науатов.

Кроме того, по данным полицейских, пресечена деятельность двух нарколабораторий и ликвидированы три преступные группы, занимавшиеся сбытом и распространением наркотиков.

Правоохранители рассказали также о применении цифровых технологий в борьбе с наркопреступностью. Так, в этом году выявлены и заблокированы около 1,5 тыс. банковских карт, более 5 тыс. иностранных карт и 312 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приостановлены подозрительные банковские операции на сумму 68 млн тенге. Заблокировано более 2,2 тысяч интернет-ресурсов, через которые велось распространение наркотиков, в том числе 27 Telegram-каналов.

Ежедневно в городе закрашиваются граффити с рекламой наркотиков, распространяются социальные ролики, работают горячие линии и анонимные чаты доверия.

"Важно понимать: борьба с наркоманией — это не только задача полиции. Это общая обязанность всего общества — родителей, педагогов, СМИ и бизнеса. Только при активной гражданской позиции мы сможем выстроить надежный барьер против наркоугрозы", — заключил Науатов.

Напомним, ранее в Астане задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в распространении наркотиков. По данным полиции, в тот вечер она вышла на первое "задание".

В Алматы мужчину также подозревают в незаконном обороте наркотиков. В его телефоне нашли фотографии с предполагаемыми закладками.

В области Жетісу по подозрению в перевозке наркотиков задержали 22-летнюю жительницу Алматы. Девушка ехала ночью на такси в Талдыкорган со свертками.

