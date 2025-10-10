Продала квартиру и отдавала зарплату: акмолинка за 4 месяца потеряла 24 млн тенге

24 млн тенге потеряла жительница Акмолинской области на двух инвестиционных платформах за 4 месяца. Она продала квартиру и скот и отдавала зарплату, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жертвой обмана стала жительница города Есиль. По показаниям потерпевшей, об инвестиционной платформе она узнала из социальной сети Instagram.

После того, как женщина зарегистрировалась, с ней связался якобы менеджер компании и сообщил, что для активации ее рабочего кабинета необходимо внести 1 млн тенге.

"В последующем аферисты всячески заманивали жертву обещаниями получить выгодные дивиденды, на что акмолинка соглашалась и переводила крупные суммы денег", - отметили в Департаменте полиции Акмолинской области.

Заинтересованная быстрым обогащением женщина отдала мошенникам более 19 млн тенге, вырученные с продажи квартиры, переводила заработную плату, деньги от продажи скота и другие средства.

Когда она выразила желание обналичить свой счет, ей предложили осуществить несколько транзакций. В результате все деньги были переведены на счета третьих лиц.

"В это же время на связь с заявительницей вышли менеджеры уже другой инвестиционной платформы и предложили свой метод быстрого обогащения. Несмотря на то, что женщина отказалась, аферисты все же убедили ее. В последующем на ее имя был оформлен кредит в размере 5 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Таким образом, всего за несколько месяцев на двух инвестиционных платформах акмолинка потеряла более 24 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее в Павлодарской области женщина, ставшая жертвой мошенничества под видом инвестиционной платформы, добилась возврата 9,1 млн тенге, переведенных по указанию аферистов. При этом один из ответчиков безрезультатно пытался доказать, что женщина сама занималась дропперством и открыла инвестиционную платформу на свое имя.

Пенсионерка из Павлодара потеряла 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников в интернете о баснословных доходах от инвестиций. Когда женщина попыталась вывести "заработанные" средства, "специалист" перестал выходить на связь, оставив ее без денег и обещанной прибыли.

