Полицейские заблокировали внедорожник в Карагандинской области: задержаны двое
Полиция устроила ночную погоню за подозреваемыми в браконьерстве в Карагандинской области. В багажнике заблокированного авто нашли тушу косули, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Нуринском районе Карагандинской области совместными усилиями природоохранной, криминальной и патрульной полиции в рамках ОПМ "Скотокрад" пресечена деятельность предполагаемых браконьеров, перевозивших тушу дикого животного.
Инцидент произошел ночью 9 октября, около 2:40, на 50 километре трассы Темиртау - Астана, неподалеку от села Алгабас.
Мобильная группа полиции остановила для проверки автомобиль Mitsubishi Pajero, однако водитель и пассажир проигнорировали законные требования и попытались скрыться, съехав в кювет. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции автомобиль заблокировали, а водителя и пассажиров задержали.
При осмотре транспортного средства в багажном отсеке обнаружили тушу дикого животного, предположительно, сайги, два охотничьих ружья, 15 патронов, нож кустарного производства и мощный фароискатель. Разрешительных документов на охоту у задержанных не оказалось.
Ранее в Карагандинской области полицейские выявили факты браконьерской охоты на лося и сайгаков. В ходе рейда задержали жителей Темиртау и Астаны. Разрешительные документы на охоту у задержанных отсутствовали. Возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную охоту и обращение с редкими видами животных.
Также в Карагандинской области в ходе рейда по лесу около двух часов ночи задержали двух мужчин, подозреваемых в нарушении правил охоты. У них изъяли туши косуль, ружье и патроны. Мужчины приобрели лицензию на охоту, однако не зарегистрировали ее у егерей, что является серьезным нарушением правил охоты.
