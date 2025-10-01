Подростка осудили за сломанные кастетом ребра в драке в области Ұлытау

Условный срок получил подросток, признанный виновным в нападении с кастетом и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего за незаконное ношение холодного оружия и умышленное нанесение им тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.287 и ч.1 ст.106 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Органы досудебного расследования несовершеннолетнему подсудимому предъявили обвинение в незаконном ношении холодного оружия в виде металлического кастета и нанесении этим кастетом 8 марта 2025 года умышленно ударов в область ребер потерпевшего.

В результате тот получил телесные повреждения в виде закрытого перелома 7-8 ребер слева со смещением, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Подросток в суде свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы.

"При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, а именно несовершеннолетний возраст, чистосердечное раскаяние и противоправность поведения потерпевшего, что явилось поводом для совершения преступления", - отметили в суде.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, установлены не были.

Суд признал несовершеннолетнего виновным по двум уголовным статьям. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако применением ст.63 УК суд постановил считать назначенное наказание условным, с установлением в отношении него пробационного контроля на один год.

Ранее стало известно, что в Актобе родные подростка, пострадавшего во время драки с ровесниками, требуют от полиции возобновления расследования уголовного дела по факту хулиганства. Парня ударили в лицо, и он поранился стеклом от разбившихся очков. По словам родных, подросток потерял 75% зрения в правом глазу.

В Атырау студентка колледжа была избита на глазах у других подростков. Видео попало в Сеть. По факту избиения возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемую поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.