Жители Уральска просят вырубить лес после нападения на школьницу

В Уральске родители опасаются за своих детей, которые ходят в школу через лесополосу, где уже произошло нападение на 10-летнюю девочку. Они просят благоустроить территорию, передает "Мой город".

30 сентября вечером родители младшеклассников СОШ №20 собрались и высказались по поводу произошедшего. Они возмущены тем, что детям после уроков приходится ходить по лесополосе, где и произошло нападение на девочку.

"Есть дети, которым приходится самостоятельно добираться до дома. Нам обещали привести в порядок эту территорию, сделать полноценное освещение в течение двух лет. Прошло четыре года - никаких условий ни для детей, ни для нас нет.

Есть асфальтированная тропинка, но она напрямую выводит на площадку у торгового дома. Там опасно - ездят машины. Элементарно, установите камеры. Огородите высоким забором с двух сторон эту лесополосу, чтобы дети могли быть в безопасности. Или вовсе вырубите все деревья", - сказала мама младшеклассников.

По словам родителей, в лесополосе повсюду валяются бутылки и сигареты. Иногда там спят бомжи и бегают бродячие собаки.

"Как только я начала водить ребенка в эту школу, первым, на что обратила внимание, был этот лес. Идеальное место для совершения преступления. Ну, какие-то меры надо принимать?! К какому ведомству он относится?

Пусть вырубают его, облагораживают место, делают аллеи. По другую сторону лесополосы - глухая улица, где стоят гаражи и высокий забор от торгового центра. Там валяются пьяные. Если кто-то начнет приставать к ребенку, никто на помощь не придет. За жизнь детей кто-то переживает?" - говорит еще одна родительница.

Родители отмечают, что инцидент с 10-летней девочкой стал весомым аргументом, чтобы вновь поднять вопрос об обустройстве территории.

"Нашу школу не видно - стоит в глуши. Должна быть видимость. Здесь и со взрослым может произойти трагедия - убьют, и даже никто этого не увидит. Приучаем детей к самостоятельности, мы уже учимся в четвертом классе. Не можем мы все уволиться с работы и водить ребенка за руку до совершеннолетия.

Вопрос нужно решать не только со школой, но и с акиматом. Вот сейчас даем интервью, а за нами идет слежка, чтобы родители ничего лишнего не сказали. Но я этого не боюсь, я переживаю за своего ребенка в первую очередь. Надо будет понести ответственность за свои слова - я ее понесу", - заключила мама еще одного школьника.

В отделе образования Уральска пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, в социальных сетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил ее. Позже в мессенджерах появилась ориентировка, в которой сообщалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности в возрасте 20-25 лет.

Инцидент произошел 29 сентября примерно в 16:30 недалеко от торгового дома "Жангир хан". Во время нападения у школьницы забрали золотые сережки.

Сегодня стало известно, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

