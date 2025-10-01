Задержан подозреваемый в нападении на 10-летнюю школьницу в Уральске. Об этом на своей странице в Instagram сообщил начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев, передает NUR.KZ.

"В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Он водворен в изолятор временного содержания", - рассказал начальник ДП ЗКО.

Арман Оразалиев отметил, что в настоящее время расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

"Хочу подчеркнуть: преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом", - добавил он.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку в Уральске якобы сзади напал мужчина и душил ее.

Позже в мессенджере появилась ориентировка. В ней сообщалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности в возрасте 20-25 лет.

Инцидент произошел 29 сентября примерно в 16:30 за торговым домом "Жангир хан". Во время нападения у школьницы забрали золотые сережки.

В ДП ЗКО пояснили, что действительно разыскивают мужчину "за противоправные действия в отношении несовершеннолетней". По факту возбуждено уголовное дело. Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.