Казахстанца осудили за ружье покойного деда

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанца осудили за ружье покойного деда

      Опубликовано:

      Охотничье ружье
      Ружье. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

      Мужчину осудили за изготовление, хранение и перевозку огнестрельного оружия - он сделал обрез из ружья своего покойного дедушки, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном изготовлении, а также хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч.3 ст.287 и ч.1 ст.288 УК) рассмотрели в Сарысуском районном суде.

      Подсудимый - 27-летний житель Жанатаса. Выяснилось, что он обнаружил в гараже своего дома принадлежавшее его покойному деду охотничье ружье "ТОЗ-БМ" 16 калибра.

      "Используя пилу, подсудимый укоротил ствол и приклад, изготовив обрез. Оружие он незаконно хранил в гараже. В июле 2025 года подсудимый, поместив обрез и патроны в багажник своего автомобиля, направлялся в сторону села Көк-жон.

      При остановке его автомобиля сотрудниками полиции он попытался скрыться, после чего спрятал оружие и боеприпасы на обочине дороги. В дальнейшем подсудимый добровольно указал место их сокрытия", - рассказали в суде.

      Вина мужчины подтверждалась его показаниями, протоколом осмотра места происшествия, заключением эксперта и вещественными доказательствами.

      Прокурор просил назначить обвиняемому по совокупности 2 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый признал вину, раскаялся и просил не наказывать его строго.

      Суд посчитал признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств.

      Приговором суда казахстанцу назначили окончательно 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

      Напомним, в августе этого года в Сарысуском районе Жамбылской области после погони задержали водителя автомобиля Audi. По данным полиции, на законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться.

      Полицейские оперативно начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен, а водителя задержали. Во время погони он попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.