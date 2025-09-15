Казахстанца осудили за ружье покойного деда

Мужчину осудили за изготовление, хранение и перевозку огнестрельного оружия - он сделал обрез из ружья своего покойного дедушки, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном изготовлении, а также хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч.3 ст.287 и ч.1 ст.288 УК) рассмотрели в Сарысуском районном суде.

Подсудимый - 27-летний житель Жанатаса. Выяснилось, что он обнаружил в гараже своего дома принадлежавшее его покойному деду охотничье ружье "ТОЗ-БМ" 16 калибра.

"Используя пилу, подсудимый укоротил ствол и приклад, изготовив обрез. Оружие он незаконно хранил в гараже. В июле 2025 года подсудимый, поместив обрез и патроны в багажник своего автомобиля, направлялся в сторону села Көк-жон.

При остановке его автомобиля сотрудниками полиции он попытался скрыться, после чего спрятал оружие и боеприпасы на обочине дороги. В дальнейшем подсудимый добровольно указал место их сокрытия", - рассказали в суде.

Вина мужчины подтверждалась его показаниями, протоколом осмотра места происшествия, заключением эксперта и вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить обвиняемому по совокупности 2 года 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый признал вину, раскаялся и просил не наказывать его строго.

Суд посчитал признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств.

Приговором суда казахстанцу назначили окончательно 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в августе этого года в Сарысуском районе Жамбылской области после погони задержали водителя автомобиля Audi. По данным полиции, на законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться.

Полицейские оперативно начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен, а водителя задержали. Во время погони он попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра.

