    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Избиение певицы на свадьбе на юге Казахстана: подозреваемого задержали, а потом отпустили

      Опубликовано:

      Момент удара певицы в Туркестанской области
      Момент удара. Кадр из видео: instagram.com/azoda.tolaevna

      После избиения певицы во время выступления на свадьбе в Туркестанской области подозреваемого задержали, а потом суд применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как рассказали в ведомстве, в ходе мониторинга соцсетей полицией было выявлено видео с инцидентом, произошедшим во время тоя в одном из заведений в поселка Загамбар Толебийского района.

      В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК "Хулиганство".

      "Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. С санкции суда к нему применен "домашний арест" на период расследования.

      В рамках расследования продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в ДП Туркестанской области.

      Иную информацию в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

      Напомним, ранее певица Азода рассказала, что ее избили во время выступления на свадьбе. Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина наносит удары девушке, которая выступает с микрофоном в руках.

      По словам пострадавшей, инцидент произошел 31 августа во время торжества во дворце бракосочетаний - на нее напал отец ее бывшего мужа. В ДП Туркестанской области пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подозреваемого доставили в полицию.

      Добавим, что по ст.293 ч.1 УК РК за хулиганство мужчине грозит штраф в размере от 500 до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

